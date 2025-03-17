Міністр фінансів США не виключив спаду економіки під час президентства Трампа

Немає "жодних гарантій", що в Сполучених Штатах не буде рецесії під час президентства Дональда Трампа. Хоча коригування може мати місце.

Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Однак Бессент, виступаючи в програмі "Зустріч із пресою" на каналі NBC, виключив імовірність фінансової кризи.

На запитання, чи може він гарантувати відсутність рецесії, поки Трамп перебуває при владі, Бессент відповів: "Жодних гарантій. Хто б міг передбачити COVID?"

Бессент заявив, що він проводить жорстку політику, яка буде довготривалою, і що країну необхідно відучити від того, що він назвав величезними державними витратами.

На запитання про те, чи може коригування призвести до рецесії, Бессент відповів: "Немає жодних причин, через які це має статися".

Бессент спростував побоювання з приводу нещодавнього падіння фондового ринку, заявивши, що коригування були корисними і що ринки "почуватимуться чудово", якщо адміністрація впровадить ефективну податкову політику, підвищить рівень дерегулювання і забезпечить енергетичну безпеку.

"У нас буде перехідний період, і у нас не буде кризи", - сказав він.

Минулого тижня фондові ринки США різко впали на тлі зростаючої невизначеності, викликаної часто мінливою політикою президента Дональда Трампа, включно з погрозами запровадження мит щодо найбільших торговельних партнерів США.