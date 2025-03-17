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Міністр фінансів США не виключив спаду економіки під час президентства Трампа

США, Понеділок 17 березня 2025 08:16
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Міністр фінансів США не виключив спаду економіки під час президентства Трампа Фото: міністр фінансів США Скотт Бессент (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Немає "жодних гарантій", що в Сполучених Штатах не буде рецесії під час президентства Дональда Трампа. Хоча коригування може мати місце.

Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Однак Бессент, виступаючи в програмі "Зустріч із пресою" на каналі NBC, виключив імовірність фінансової кризи.

На запитання, чи може він гарантувати відсутність рецесії, поки Трамп перебуває при владі, Бессент відповів: "Жодних гарантій. Хто б міг передбачити COVID?"

Бессент заявив, що він проводить жорстку політику, яка буде довготривалою, і що країну необхідно відучити від того, що він назвав величезними державними витратами.

На запитання про те, чи може коригування призвести до рецесії, Бессент відповів: "Немає жодних причин, через які це має статися".

Бессент спростував побоювання з приводу нещодавнього падіння фондового ринку, заявивши, що коригування були корисними і що ринки "почуватимуться чудово", якщо адміністрація впровадить ефективну податкову політику, підвищить рівень дерегулювання і забезпечить енергетичну безпеку.

"У нас буде перехідний період, і у нас не буде кризи", - сказав він.

Минулого тижня фондові ринки США різко впали на тлі зростаючої невизначеності, викликаної часто мінливою політикою президента Дональда Трампа, включно з погрозами запровадження мит щодо найбільших торговельних партнерів США.

Рецесія - це спад в економіці, що характеризується скороченням виробництва, інвестицій, доходів і рівня зайнятості. Зазвичай рецесію визначають як зниження ВВП протягом двох послідовних кварталів.

Остання рецесія у США сталася 2020 року і була спричинена пандемією COVID-19, що призвело до різкого зростання безробіття та значного зниження економічної активності.

В інтерв'ю Fox News президент Дональд Трамп не відкинув можливість рецесії у США, зазначивши, що його економічна політика може спричинити короткострокові потрясіння, але зрештою нібито призведе до процвітання.

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