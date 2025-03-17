Министр финансов США не исключил спада экономики во время президентства Трампа

Нет "никаких гарантий", что в Соединенных Штатах не будет рецессии во время президентства Дональда Трампа. Хотя корректировка может иметь место.

Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Однако Бессент, выступая в программе "Встреча с прессой" на канале NBC, исключил вероятность финансового кризиса.

На вопрос, может ли он гарантировать отсутствие рецессии, пока Трамп находится у власти, Бессент ответил: "Никаких гарантий. Кто бы мог предсказать COVID ?"

Бессент заявил, что он проводит жесткую политику, которая будет долговременной, и что страну необходимо отучить от того, что он назвал огромными государственными расходами.

На вопрос о том, может ли корректировка привести к рецессии, Бессент ответил: "Нет никаких причин, по которым это должно произойти".

Бессент опроверг опасения по поводу недавнего падения фондового рынка, заявив, что корректировки были полезными и что рынки "будут чувствовать себя отлично", если администрация внедрит эффективную налоговую политику, повысит уровень дерегулирования и обеспечит энергетическую безопасность.

"У нас будет переходный период, и у нас не будет кризиса", - сказал он.

На прошлой неделе фондовые рынки США резко упали на фоне растущей неопределенности, вызванной часто меняющейся политикой президента Дональда Трампа, включая угрозы введения пошлин в отношении крупнейших торговых партнеров США.