Міністр фінансів США позначила центральний елемент санкцій проти Росії цього року

"Оскільки ці санкції впливають, Росія намагається їх обійти. Цього року центральним елементом нашої стратегії є подальші дії щодо припинення спроб Росії ухилитися від наших санкцій", - йдеться у коментарях, підготовлених для прес-конференції перед зустріччю Єллен із колегами з країн. Великої сімки" (G7).

Єллен знаходиться в Японії, де зустрічається з міністрами фінансів і керуючими центральними банками країн G7 і де вона має намір переконати союзників допомогти посилити режим санкцій.

Вона виклала триаспектний підхід, спрямований на покращення обміну інформацією між країнами, що беруть участь у санкціях, тиск на "компанії та юрисдикції, які, як нам відомо, допускають або сприяють ухиленню від санкцій" і закриття певних каналів, що використовуються Росією для "постачання та фінансування" своєї армії".

Вона не згадала про штрафи на країни за допомогу Росії в обході санкцій. Міністерство фінансів вже цього року посилило попередження компаніям щодо угод, які можуть допомогти Росії уникнути західних санкцій.

Європейський Союз також обговорює нові механізми, націлені на треті країни, які роблять недостатньо для запобігання купівлі заборонених товарів Росією.

Постачання в Росію таких товарів, як напівпровідники, інтегральні схеми та інші технології, різко зросли з таких країн, як Казахстан, Об'єднані Арабські Емірати, Туреччина та Китай.

Єллен також високо оцінила встановлену США стелю цін на російську нафту, яка у поєднанні з санкціями ЄС допомогла знизити доходи Росії від експорту нафти, не порушуючи глобальних постачань.

Вона не заявила про необхідність посилити виконання цієї програми, незважаючи на повідомлення про те, що в першому кварталі в Азії, ймовірно, мали місце масові порушення цінової стелі

Обмеження працює у поєднанні з правилом, яке забороняє компаніям G7 та ЄС надавати морські послуги для підтримки морських перевезень російської нафти. Постачальники послуг отримують звільнення від заборони, якщо ціна на партію нафти нижча за межу, встановлену нині на рівні 60 доларів за барель сирої нафти.