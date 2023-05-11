Министр финансов США обозначила центральный элемент санкций против России в этом году

"Поскольку эти санкции оказывают влияние, Россия пытается их обойти. В этом году центральным элементом нашей стратегии являются дальнейшие действия по пресечению попыток России уклониться от наших санкций", - говорится в комментариях, подготовленных для пресс-конференции перед встречей Йеллен с коллегами из стран "Большой семерки" (G7).

Йеллен находится в Японии, где встречается с министрами финансов и управляющими центральными банками стран G7 и где она намерена убедить союзников помочь ужесточить режим санкций.

Она изложила трехаспектный подход, направленный на улучшение обмена информацией между странами, участвующими в санкциях, оказание давления на "компании и юрисдикции, которые, как нам известно, допускают или способствуют уклонению от санкций" и закрытие определенных каналов, используемых Россией для "снабжения и финансирования своей армии".

Она не упомянула о штрафах на страны за помощь России в обходе санкций. Министерство финансов уже в этом году усилило предупреждения компаниям в отношении сделок, которые могут помочь России избежать западных санкций.

Европейский Союз также обсуждает новые механизмы, нацеленные на третьи страны, которые делают недостаточно для предотвращения покупки Россией запрещенных товаров.

Поставки в Россию таких товаров, как полупроводники, интегральные схемы и другие технологии, резко возросли из таких стран, как Казахстан, Объединенные Арабские Эмираты, Турция и Китай.

Йеллен также высоко оценила установленный США потолок цен на российскую нефть, который в сочетании с санкциями ЕС помог снизить доходы России от экспорта нефти, не нарушая глобальных поставок.

Она не заявила о необходимости ужесточить соблюдение этой программы, несмотря на сообщения о том, что в первом квартале в Азии, вероятно, имели место массовые нарушения ценового потолка

Ограничение работает в сочетании с правилом, которое запрещает компаниям G7 и ЕС предоставлять морские услуги для поддержки морских перевозок российской нефти. Поставщики услуг получают освобождение от запрета, если цена на партию нефти ниже предела, установленного в настоящее время на уровне 60 долларов за баррель сырой нефти.