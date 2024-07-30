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Министр финансов пояснил, что влияет на курс доллара по отношению к гривне

Украина, Вторник 30 июля 2024 14:19
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Министр финансов пояснил, что влияет на курс доллара по отношению к гривне Фото: министр финансов Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский, Руслан Кисляк, Александр Белоус

Министерство финансов не вмешивается в курсовую политику Национального банка Украины и воспринимает курс доллара к гривне таким, какой он есть.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил министр финансов Сергей Марченко.

Отвечая на вопрос об увеличении доходов бюджета из-за роста курса доллара, Марченко сказал:

"Вы считаете, что мы радуемся, что сегодня курс 42, а плачем завтра, что он 40? Нет, мы не реагируем на эти вещи, чтобы нас не обвиняли, что мы определенным образом создаем ожидания рынка. Мы воспринимаем те курсы, которые есть ".

Министр напомнил, что среднегодовой курс в бюджете заложен на уровне 40,7 грн/доллар, на декабрь - 42 грн/доллар.

"Является ли это таргетом или индикативом? Нет, не является. НБУ исходит из собственных соображений, когда и как проводить курсовую политику. Если будет 42, 45 или 40, мы воспримем эту ситуацию", - сказал он.

Марченко признал, что для Минфина могут быть определенные последствия курса. "Мы не можем сказать, что это фактор, который можно определять. Тем более, это не будет делать Минфин", - добавил министр.

Напомним, значение курса доллара к гривне в государственном бюджете определяет Министерство экономики и утверждает Кабмин. Валютный рынок и курс Украины контролирует НБУ. В Нацбанке неоднократно заявляли, что бюджетное значение курса не является для центробанка ни прогнозом, ни целью.

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