Міністр фінансів Німеччини підтримав постачання Україні ракет Taurus, - ЗМІ

"Оскільки я знаю, що багато хто підтримує таку допомогу, як і я особисто, то я сподіваюсь на швидке, якнайшвидше врегулювання цих питань", - сказав Лінднер.

Однак він зазначив, що німецький уряд повинен спочатку проконсультуватися з іншими союзниками, перш ніж приймати остаточне рішення.

Міністр також наголосив, що Україна захищає європейські цінності й порядок та має перемогти у війні.

"Україна повинна виграти цю війну. Ми знаємо, що Україна також захищає наші цінності, а разом з ними європейський порядок миру та свободи в цілому. Тому з нашого боку частково є відповідальність за те, щоб нинішні сили України завжди були більшими, ніж жорстокість, що випливає з путінської війни", - наголосив Лінднер.

Taurus для України

Кілька місяців тому один із депутатів Бундестагу закликав передати Україні далекобійні ракети Taurus для захисту від вторгнення РФ.

Пізніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Київ офіційно запросив у Берліна постачання таких ракет, проте влада Німеччини не зважилася на передачу.

Нещодавно німецькі журналісти писали, що у німецькому уряді та парламенті зростає підтримка передачі Україні ракет Taurus.

При цьому за інформацією видання Spiegel, німецький канцлер Олаф Шольц хоче внести технічні модифікації в ракети, щоб унеможливити удари ЗСУ по території Росії, але це не стосується території окупованого Криму.

Водночас у Бундестазі продовжують критикувати Шольца через небажання надати Україні далекобійні ракети.