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Министр финансов Германии поддержал поставку Украине ракет Taurus, - СМИ

Фото: министр финансов Германии Кристиан Линднер (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Министр финансов Германии Кристиан Линднер, который находится с визитом в Киеве, поддержал передачу Украине дальнобойных ракет Taurus.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Die Zeit.

"Поскольку я знаю, что многие поддерживают такую помощь, как и я лично, то я надеюсь на быстрое, скорейшее урегулирование этих вопросов", - сказал Линднер.

Однако он отметил, что германское правительство должно сначала проконсультироваться с другими союзниками, прежде чем принимать окончательное решение.

Министр также подчеркнул, что Украина защищает европейские ценности и порядок и должна победить в войне.

"Украина должна выиграть эту войну. Мы знаем, что Украина также защищает наши ценности, а вместе с ними европейский порядок мира и свободы в целом. Поэтому с нашей стороны частично ответственность за то, чтобы нынешние силы Украины всегда были больше, чем жестокость, что следует из путинской войны", - подчеркнул Линднер.

Taurus для Украины

Несколько месяцев назад один из депутатов Бундестага призвал передать Украине дальнобойные ракеты Taurus для защиты от вторжения РФ.

Позже в СМИ появилась информация, что Киев официально пригласил у Берлина поставки таких ракет, однако власти Германии не решились на передачу.

Недавно немецкие журналисты писали, что в немецком правительстве и парламенте растет поддержка передачи Украине ракет Taurus.

При этом по информации издания Spiegel, немецкий канцлер Олаф Шольц хочет внести технические модификации в ракеты, чтобы сделать невозможными удары ВСУ по территории России, но это не касается территории оккупированного Крыма.

В то же время в Бундестаге продолжают критиковать Шольца из-за нежелания предоставить Украине дальнобойные ракеты.

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