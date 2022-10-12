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Міністр фінансів назвав суму міжнародної допомоги Україні до кінця року

Фото: міністр фінансів Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Україна з лютого вже отримала близько 19,4 млрд доларів фінансової підтримки від іноземних партнерів. До кінця цього року Україна розраховує отримати 5 млрд євро від ЄС, 4,5 млрд доларів від Сполучених Штатів та 1,3 млрд доларів від МВФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра фінансів України Сергія Марченка під час зустрічі з міністром фінансів США Джанет Єллен у Вашингтоні.

"Ми продовжуємо повноцінно працювати, забезпечуючи всі пріоритетні видатки держбюджету, у тому числі завдяки винятковій допомозі партнерів із США. Особливо вдячні за надання коштів у формі грантів, що дозволяє не збільшувати боргове навантаження", - зазначив Марченко.

За його словами, грантова допомога Україні від США сягає 8,5 мільярдів доларів. Кошти були спрямовані до державного бюджету України для стабілізації економіки та забезпечення захищених видатків в умовах воєнного часу: виплати зарплат, пенсій, соціальних допомог.

Єллен наголосила, що Сполучені Штати будуть і надалі рішуче підтримуватимуть Україну та український народ, повідомили в прес-службі Мінфіну.

Нагадаємо, новопризначений голова Національного банку України Андрій Пишний заявив, що Україні потрібно у 2023 році 38 млрд доларів зовнішнього фінансування.

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Міністерство фінансів України