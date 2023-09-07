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Міністр фінансів назвав головний ризик для бюджету-2024

Фото: міністр фінансів Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державний бюджет України на 2024 рік залежить від рівня та ритмічності міжнародної допомоги. Якщо вона не буде надходити вчасно, це може створити проблеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра фінансів Сергія Марченка в ефірі телемарафону.

"Ризик у нас очевидний - це ритмічність надходження зовнішньої допомоги", - сказав Марченко.

За його словами, в разі затримок чи відсутності залучень з-за кордону уряд вимушений будемо збільшувати залучення всередині країни, що певним чином може негативно вплинути на економічну динаміку.

"Ми не хотіли б цю макроекономічну стабільність, досягнуту ціною надзвичайних зусиль, якимось чином провокувати або створювати проблеми в майбутньому. Робимо все, щоб залучити ці кошти", - сказав міністр.

Бюджет-2024

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну 5 вересня заявив, що уряд завершує підготовку проекту держбюджету-2024 та подасть його в Раду до 15 вересня.

За його словами, пріоритетом №1, як і цьогоріч, буде сектор безпеки й оборони.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що у 2024 році Україні буде потрібна міжнародна допомога більш ніж на 40 млрд доларів, але вона поки не гарантована.

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