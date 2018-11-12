Міністр енергетики США відзначив кроки України на шляху реформ

Фото: Рік Перрі (flickr.com gageskidmore)

США хочуть підтримати "Нафтогаз" щодо розділення видобутку і розподілу газу

Міністр енергетики Сполучених Штатів Америки Рік Перрі відзначив кроки України на шляху реформ, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що США хочуть підтримати НАК "Нафтогаз" щодо розділення видобутку і розподілу газу, а також лібералізацію ринку електроенергії.

"Ми хотіли би підтримати зусилля "Нафтогазу" щодо розділення видобутку і розподілу газу. Ми хотіли би також підтримати ваші зусилля по лібералізації ринку електроенергії і підвищення прозорості роботи в цій галузі. Наприклад, розкриття усіх геодезичних, геологічних даних щодо майбутніх місць видобутку енергоресурсів, ваші кроки у спрощенні ліцензування, а також прийняття закону про розподіл продукції. Усі ваші нещодавні кроки, якщо їх підсумувати, надсилають дуже сильне повідомлення як уряду США, так і приватному сектору США, а також вашим європейським партнерам про те, що Україна дуже серйозно ставиться до процесу реформування і створення у державі потужного центру енергетичних ресурсів", - сказав Перрі.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман у свою чергу заявив про широкий спектр можливостей для поглиблення співпраці в енергетичній сфері між США та Україною.

"Все що стосується видобування українського газу, взаємодії в управлінні ГТС, поглиблення співпраці в атомній енергетиці і багатьох інших сферах, де разом ми можемо стати сильнішим", - сказав голова Кабміну.

Нагадаємо, Перрі заявив, що Штати продовжують чітко висловлювати незгоду з приводу будівництва другої нитки газопроводу "Північний потік".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що глава Міненерго США заявив, що в ЄС дуже мало країн, які підтримують "Північний потік-2", а США активно виступають проти газопроводу. Крім того, агентство писало, що США не виключають введення санкцій у відповідь на будівництво газопроводу "Північний потік-2".