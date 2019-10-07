Міністр енергетики США спростував тиск на Україну по "Нафтогазу"

Фото: Рік Перрі (flickr.com Gage Skidmore)

За словами Ріка Перрі, він рекомендував кандидатури на прохання українського уряду

Міністр енергетики США Рік Перрі спростував інформацію про можливе тиск на президента України Володимира Зеленського з метою розширити наглядова рада компанії "Нафтогаз" і включити в нього більше американських громадян. Про це повідомляє Reuters.

За словами Перрі, він лише рекомендував деякі кандидатури у відповідь на прохання українського уряду.

"Історія, що ми сказали призначити людей, просто не відповідає дійсності. Ми давали рекомендації на прохання українського уряду, і будемо продовжувати", - сказав Перрі.

Також глава Міненерго США заявив, що рекомендував президенту США Дональду Трампу поговорити з Зеленським, щоб створити довіру серед американських чиновників, що в Україні дійсно проводять боротьбу з корупцією.

"Я кілька разів просив президента, що в інтересах США і України те, щоб ви і президент України провели розмову, і ви обговорили варіанти, які є", - повідомив він.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що група американських бізнесменів, пов'язаних з президентом США Дональдом Трампом і його особистим адвокатом Руді Джуліані, намагалася домогтися зміни керівництва компанії "Нафтогаз".