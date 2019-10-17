ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Міністр енергетики США обговорював втручання України у вибори з Джуліані

Новини » В світі    17.10.2019 - 09:42
Міністр енергетики США обговорював втручання України у вибори з Джуліані
Фото: Рік Перрі (flickr.com Gage Skidmore)

Трамп побоювався, що Україна втручалася в президентську кампанію у США в 2016 році

Міністр енергетики США Рік Перрі обговорював з адвокатом американського президента Дональда Трампа Руді Джуліані можливе втручання України в американську президентську кампанію в 2016 році. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За словами Перрі, під час телефонної розмови з Джуліані, той повідомив, що Трамп стурбований спробами деяких осіб з України втрутитися у виборчу кампанію в 2016 році в США. Це було причиною сумнівів Трампа у необхідності зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. При цьому, Джуліані не повідомив про які-небудь вимоги США до України.

Повідомляється, що таким чином Джуліані намагався заручитися підтримкою Перрі, щоб відновити розслідування щодо колишнього віце-президента США Джо Байдена.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в травні 2019 року Білий дім передав повноваження в проведенні політики США по Україні спецпредставникові США Курту Волкер, міністру енергетики Ріка Перрі і про посла США при Євросоюзі Гордону Сонленду.

Також повідомлялося, що Ріка Перрі в США зобов'язали надати документи, що стосуються розслідування справи імпічменту президента Дональда Трампа і тиску на Україну по "Нафтогазу".

Україна не буде втручатися в процес імпічменту Трампа, - Зеленський Син Байдена заперечує корупцію при роботі в Україні
Новини України Сполучені Штати АмерикиУкраїна
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся