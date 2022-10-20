Міністр енергетики назвав умову примусових відключень електроенергії в Україні

Як зазначив міністр, перша складова зменшення споживання - це свідоме скорочення. "І друга - коли цього не вистачає, ми, з урахуванням обстрілів та пошкоджень енергосистеми, змушені вже примусові обмеження", - сказав він.

За його словами, результати добровільного скорочення відчутні, зокрема, в перші дні після початку обстрілів воно складало близько 10%, але заклики не завжди працюють, зокрема в західних областях України.

Галущенко зазначив, що зменшення споживання на 20% "критично допомогло б нашій енергосистемі".

Міністр повідомив, що в іншому випадку "змушені будуть" розпочати віялові відключення електроенергії по всій Україні.