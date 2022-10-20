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Министр энергетики назвал условие принудительных отключений электроэнергии в Украине

Фото: министр энергетики Герман Галущенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Графики веерных отключений электроэнергии в Украине будут применены в случае, если добровольное сокращение потребления электроэнергии будет меньше 20%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики Германа Галущенко во время телемарафона.

Как отметил министр, первая составляющая уменьшения потребления - это сознательное сокращение. "И вторая - когда этого не хватает, мы, с учетом обстрелов и повреждений энергосистемы, вынуждены уже принудительные ограничения", - сказал он.

По его словам, результаты добровольного сокращения ощутимы, в частности, в первые дни после начала обстрелов оно составляло около 10%, но призывы не всегда работают, в частности, в западных областях Украины.

Галущенко отметил, что уменьшение потребления на 20% "критически помогло бы нашей энергосистеме".

Министр сообщил, что в противном случае "вынуждены будут" начать веерные отключения электроэнергии по всей Украине.

Напомним, НЭК "Укрэнерго" с 19 октября ввело стабилизационные отключения электроэнергии в Киевской области. Отключение планируется по 4 часа несколько раз в течение дня.

Графики по всей Украине можно узнать на сайте Минэнерго.

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Электроэнергия