Министр энергетики назвал условие принудительных отключений электроэнергии в Украине

Графики веерных отключений электроэнергии в Украине будут применены в случае, если добровольное сокращение потребления электроэнергии будет меньше 20%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики Германа Галущенко во время телемарафона.
Как отметил министр, первая составляющая уменьшения потребления - это сознательное сокращение. "И вторая - когда этого не хватает, мы, с учетом обстрелов и повреждений энергосистемы, вынуждены уже принудительные ограничения", - сказал он.
По его словам, результаты добровольного сокращения ощутимы, в частности, в первые дни после начала обстрелов оно составляло около 10%, но призывы не всегда работают, в частности, в западных областях Украины.
Галущенко отметил, что уменьшение потребления на 20% "критически помогло бы нашей энергосистеме".
Министр сообщил, что в противном случае "вынуждены будут" начать веерные отключения электроэнергии по всей Украине.
Напомним, НЭК "Укрэнерго" с 19 октября ввело стабилизационные отключения электроэнергии в Киевской области. Отключение планируется по 4 часа несколько раз в течение дня.
Графики по всей Украине можно узнать на сайте Минэнерго.