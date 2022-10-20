Министр энергетики назвал условие принудительных отключений электроэнергии в Украине

Как отметил министр, первая составляющая уменьшения потребления - это сознательное сокращение. "И вторая - когда этого не хватает, мы, с учетом обстрелов и повреждений энергосистемы, вынуждены уже принудительные ограничения", - сказал он.

По его словам, результаты добровольного сокращения ощутимы, в частности, в первые дни после начала обстрелов оно составляло около 10%, но призывы не всегда работают, в частности, в западных областях Украины.

Галущенко отметил, что уменьшение потребления на 20% "критически помогло бы нашей энергосистеме".

Министр сообщил, что в противном случае "вынуждены будут" начать веерные отключения электроэнергии по всей Украине.