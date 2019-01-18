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Міністр енергетики назвав цифри подорожчання газу і вугілля за останні три роки

Новини » Енергетика    18.01.2019 - 12:56
Міністр енергетики назвав цифри подорожчання газу і вугілля за останні три роки
Фото: Ігор Насалик (РБК-Україна)

Вугілля подорожчало на 133%, газ на 89%

За останні три роки вартість вугілля і газу в Україні суттєво зросла, що відзначилось на тарифах на електроенергію. Про це під час виступ у Верховній раді повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що на вартість електроенергії впливають основні складники: ціни на вугілля та ціни на газ.

"Зокрема вартість вугілля з 2016 року по 2018-2019 рік зросла на 133% і на сьогоднішній день складає 2800 гривень", - сказав він і додав, що ціни на газ за це період зросли на 89%.

У той же час Насалик повідомив, що вартість електроенергії для населення з 2017 по 2019 рік зросла на 5%.

Нагадаємо, 19 жовтня 2018 року Кабінет міністрів вирішив підвищити ціну на газ для населення. Ціни на газ для населення з 1 листопада зросли на 23,5%.

З 1 січня 2019 року набули чинності нові тарифи на опалення і гарячу воду. Під час засідання НКРЕКП голова регулятора Оксана Кривенко підкреслила, що підвищення тарифів пов'язане з рішенням уряду про підвищення тарифів на газ, оскільки газ в середньому по Україні займає 76% в ціні виробництва теплової енергії.

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