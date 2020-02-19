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Гончарук опроверг затягивание конкурса на главу "Укрэнерго"

Новости » Энергетика     19.02.2020 - 14:08
Гончарук опроверг затягивание конкурса на главу "Укрэнерго"
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Гончарук заявил, что правительство не будет намеренно затягивать конкурс

Кабинет министров Украины не затягивает конкурс на главу Национальной энергетической компании "Укрэнерго". Об этом на брифинге заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, конкурс в "Укрэнерго" в ближайшее время нужно завершить.

"Там нужен постоянный менеджер, сейчас там исполняющий обязанности. Правительство точно не будет делать что-то, чтобы замедлить этот процесс. В ближайшее время решение должно быть принято", - заявил Гончарук.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин требует остановить конкурс на должность главы "Укрэнерго". В частности, в распоряжении РБК-Украина есть копия протокола заседания правительства от 12 февраля, в котором Минфину и наблюдательному совету компании поручили остановить конкурс.

Причиной для этого названа необходимость обновить состав наблюдательного совета. При этом предусмотрено "незамедлительно назначить" нового и.о. главы "Укрэнерго" решением Кабмина, а не наблюдательным советом. Отметим, последние несколько лет и.о. главы является Всеволод Ковальчук.

Решение о конкурсе на пост главы "Нафтогаза" примут в ближайшее время
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныУкрэнергоАлексей Гончарук
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