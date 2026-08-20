Міністр енергетики Литви провів ніч в укритті через атаку РФ на Київ

"Довелося пережити те, що значна частина людей в Україні переживає дуже часто. Цієї ночі разом із нашою делегацією нам довелося перебувати в укритті, оскільки всю ніч була оголошена повітряна тривога, яка досі триває", - розповів Савіцкас.

Литовський міністр прибув до Києва 19 серпня та провів зустріч, зокрема, з міністром енергетики України Денисом Шмигалем.

Як відомо, планується підписання угоди про обмін досвідом у сфері захисту енергоінфраструктури.

Також сьогодні литовська делегація відвідає кілька об’єктів енергетичної інфраструктури України та зустрінеться з представниками енергетичних компаній.