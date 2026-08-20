Міністр енергетики Литви провів ніч в укритті через атаку РФ на Київ

Міністр енергетики Литви Лукас Савіцкас та його команда, які перебувають із візитом у Києві, провели цю ніч в укритті через масовану атаку Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.
"Довелося пережити те, що значна частина людей в Україні переживає дуже часто. Цієї ночі разом із нашою делегацією нам довелося перебувати в укритті, оскільки всю ніч була оголошена повітряна тривога, яка досі триває", - розповів Савіцкас.
Литовський міністр прибув до Києва 19 серпня та провів зустріч, зокрема, з міністром енергетики України Денисом Шмигалем.
Як відомо, планується підписання угоди про обмін досвідом у сфері захисту енергоінфраструктури.
Також сьогодні литовська делегація відвідає кілька об’єктів енергетичної інфраструктури України та зустрінеться з представниками енергетичних компаній.
Нагадаємо, у ніч на 20 серпня Росія здійснила комбіновану атаку балістикою, крилатими ракетами та безпілотниками на Київ та область.
У столиці та Броварах є загиблі й десятки постраждалих, пошкоджено житлові будинки, склади та об'єкти критичної інфраструктури.
Окрім того, кількість жертв у Києві досі продовжує зростати.
Також після масованої атаки Росії 40 тисяч осель у Києві залишаються без електроенергії.
Детальніше про наслідки нічної атаки РФ на Киїа та область - у матеріалі РБК-Україна.