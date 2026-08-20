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Министр энергетики Литвы провел ночь в укрытии из-за атаки РФ на Киев

10:13 20.08.2026 Чт
2 мин
Литовский министр на собственном опыте почувствовал то, с чем украинцы сталкиваются регулярно
aimg Татьяна Степанова
Фото: министр энергетики Литвы Лукас Савицкас (facebook.com/SavickasLu)

Министр энергетики Литвы Лукас Савицкас и его команда, которые находятся с визитом в Киеве, провели эту ночь в укрытии из-за массированной атаки России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

"Пришлось пережить то, что значительная часть людей в Украине переживает очень часто. Этой ночью вместе с нашей делегацией нам пришлось находиться в укрытии, поскольку всю ночь была объявлена до сих пор продолжающаяся воздушная тревога", - рассказал Савицкас.

Литовский министр прибыл в Киев 19 августа и провел встречу с министром энергетики Украины Денисом Шмыгалем.

Как известно, планируется подписание соглашения об обмене опытом в сфере защиты энергоинфраструктуры.

Сегодня литовская делегация посетит несколько объектов энергетической инфраструктуры Украины и встретится с представителями энергетических компаний.

Ночная атака на Киев

Напомним, в ночь на 20 августа Россия совершила комбинированную атаку баллистикой, крылатыми ракетами и беспилотниками на Киев и область.

В столице и Броварах есть погибшие и десятки пострадавших, повреждены жилые дома, склады и объекты критической инфраструктуры.

Кроме того, количество жертв в Киеве продолжает расти.

Также после массированной атаки России 40 тысяч домов в Киеве остаются без электроэнергии.

Детальнее о последствиях ночной атаки РФ на Киев и область - в материале РБК-Украина.

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