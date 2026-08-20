Министр энергетики Литвы провел ночь в укрытии из-за атаки РФ на Киев

Министр энергетики Литвы Лукас Савицкас и его команда, которые находятся с визитом в Киеве, провели эту ночь в укрытии из-за массированной атаки России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.
"Пришлось пережить то, что значительная часть людей в Украине переживает очень часто. Этой ночью вместе с нашей делегацией нам пришлось находиться в укрытии, поскольку всю ночь была объявлена до сих пор продолжающаяся воздушная тревога", - рассказал Савицкас.
Литовский министр прибыл в Киев 19 августа и провел встречу с министром энергетики Украины Денисом Шмыгалем.
Как известно, планируется подписание соглашения об обмене опытом в сфере защиты энергоинфраструктуры.
Сегодня литовская делегация посетит несколько объектов энергетической инфраструктуры Украины и встретится с представителями энергетических компаний.
Напомним, в ночь на 20 августа Россия совершила комбинированную атаку баллистикой, крылатыми ракетами и беспилотниками на Киев и область.
В столице и Броварах есть погибшие и десятки пострадавших, повреждены жилые дома, склады и объекты критической инфраструктуры.
Кроме того, количество жертв в Киеве продолжает расти.
Также после массированной атаки России 40 тысяч домов в Киеве остаются без электроэнергии.
Детальнее о последствиях ночной атаки РФ на Киев и область - в материале РБК-Украина.