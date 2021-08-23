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Министр энергетики Германии о Крыме: не позволим превратить в слепое пятно на карте

Автор: Анастасия Рокитна

Представитель Германии на саммите Крымская платформа заявил, что аннексия полуострова создала большую проблему в регионе. Он пообещал, что Германия не позволит превратить Крым в слепое пятно на карте.

Об этом заявил на саммите министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию мероприятия.

По его словам, аннексия Крыма - это надругательство над верховенством права.

"Мы не позволим превратить Крым в слепое пятно на карте. Мы вместе с Украиной осуждаем аннексию и призываем к новым переговорам и возобновлению госграниц", - заявил он.

Напомним, у Путина назвали Крымскую платформу недружественной по отношению к России.

Отметим, Зеленский сомневается в эффективности международной системы безопасности из-за оккупации Крыма.

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