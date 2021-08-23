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Міністр енергетики Німеччини про Крим: не дозволимо перетворити на сліпу пляму на мапі

Автор: Анастасія Рокитна

Представник Німеччини на саміті Кримська платформа заявив, що анексія півострову створила велику проблему в регіоні. Він пообіцяв, що Німеччина не дозволить перетворити Крим на сліпу пляму на мапі.

Про це заявив на саміті міністр економіки та енергетики Німеччини Петер Альтмайер, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію заходу.

За його словами, анексія Криму це наруга над верховенством права.

"Ми не дозволимо перетворити Крим на сліпу пляму на мапі. Ми разом з Україною засуджуємо анексію і закликаємо до нових переговорів і відновлення держкордонів", - заявив він.

Нагадаємо, у Путіна назвали Кримську платформу недружньою по відношенню до Росії.

Зазначимо, Зеленський сумнівається у ефективності міжнародної системи безпеки через окупацію Криму.

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