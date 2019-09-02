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Министр экономики подтвердил, что Качка будет торговым представителем Украины

Новости » Политика    02.09.2019 - 23:24
Министр экономики подтвердил, что Качка будет торговым представителем Украины
Фото: Тарас Качка (uacrisis.org)

Качка также станет заместителем министра экономики

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов подтвердил информацию о том, что Тарас Качка станет новым торговым представителем Украины. Об этом он сказал в эфире "Свободы слова".

На вопрос о том, правда ли, что Качка будет торговым представителем - замминистра экономики, Милованов ответил положительно.

Напомним, ранее на сайте государственного реестра 2 сентября появилась электронная декларация Тараса Качки, которая подается при назначении на должности в органы власти. В частности, в разделе "место будущей работы" он указал Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, а в разделе "должность" - заместитель министра - торговый представитель.

Отметим, еще недавно Тарас Качка был советником министра иностранных дел Украины и принимал участие в трехсторонних газовых переговорах в Брюсселе.

В августе 2015 года был назначен уполномоченным по вопросам предпринимательства при Государственной фискальной службе Украины. В его обязанности входила выработка механизма рассмотрения жалоб внутри ГФС, а также взаимодействие с другими институтами, которые представляют интересы бизнеса: офисом бизнес-омбудсмена, Торгово-промышленной палатой Украины, Европейской бизнес ассоциацией, Американской торговой палатой, отраслевыми ассоциациями и другими институтами.

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Новости Украины Министерство экономического развития и торговли
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