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Міністр економіки підтвердив, що Качка буде торговим представником України

Новини » Політика    02.09.2019 - 23:24
Міністр економіки підтвердив, що Качка буде торговим представником України
Фото: Тарас Качка (uacrisis.org)

Качка також стане заступником міністра економіки

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов підтвердив інформацію про те, що Тарас Качка стане новим торговим представником України. Про це він сказав в ефірі "Свободи слова".

На питання про те, чи правда, що Качка буде торговим представником - заступником міністра економіки, Милованов відповів позитивно.

Нагадаємо, раніше на сайті державного реєстру 2 вересня з'явилася електронна декларація Тараса Качки, яка подається при призначенні на посади в органи влади. Зокрема, в розділі "місце майбутньої роботи" він вказав Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, а в розділі "посаду" - заступник міністра - торговий представник.

Зазначимо, ще недавно Тарас Качка був радником міністра закордонних справ України і брав участь у тристоронніх газових переговорах в Брюсселі.

У серпні 2015 року був призначений уповноваженим з питань підприємництва при Державній фіскальній службі України. В його обов'язки входило вироблення механізму розгляду скарг всередині ГФС, а також взаємодія з іншими інститутами, які представляють інтереси бізнесу: офісом бізнес-омбудсмена, Торгово-промисловою палатою України, Європейською бізнес асоціацією, Американською торгівельною палатою, галузевими асоціаціями та іншими інститутами.

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