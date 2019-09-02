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Качка может стать торговым представителем Украины

Новости » Политика    02.09.2019 - 18:31
Качка может стать торговым представителем Украины
Фото: Тарас Качка (uacrisis.org)  

На пост претендует бывший советник МИД и бизнес-омбудсмен при ГФС

Новым торговым представителем Украины может стать Тарас Качка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его декларацию на сайте государственного реестра.

Сообщается, что 2 сентября он заполнил электронную декларацию, которая подается при назначении на должности в органы власти. В частности, в разделе "место будущей работы" он указал Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, а в разделе "должность" - заместитель министра - торговый представитель.

Отметим, еще недавно Тарас Качка был советником министра иностранных дел Украины и принимал участие в трехсторонних газовых переговорах в Брюсселе.

В августе 2015 года был назначен уполномоченным по вопросам предпринимательства при Государственной фискальной службе Украины. В его обязанности входила выработка механизма рассмотрения жалоб внутри ГФС, а также взаимодействие с другими институтами, которые представляют интересы бизнеса: офисом бизнес-омбудсмена, Торгово-промышленной палатой Украины, Европейской бизнес ассоциацией, Американской торговой палатой, отраслевыми ассоциациями и другими институтами.

До этого был вице-президентом Американской торговой палаты, также возглавлял Украинский медиацентр реформ.

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Новости Украины МЭРТторговляТарас Качка
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