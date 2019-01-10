Кабмин утвердил делегацию на трехсторонние переговоры по газу

Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Делегацию возглавит министр иностранных дел Павел Климкин

Кабинет министров Украины на заседании 10 января утвердил делегацию на трехсторонние газовые переговоры в Брюсселе (Бельгия). Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, в состав делегации на переговоры с представителями Российской Федерации и Евросоюза вошли министр иностранных дел Павел Климкин, замглавы МИД Елена Зеркаль, замглавы Минэнерго Наталья Бойко, глава НКРЭКУ Оксана Кривенко, посол в Бельгии Николай Точицкий, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев (при согласии).

Также в состав делегации вошли главный исполнительный директор НАК Юрий Витренко, директор Департамента по вопросам развития ТЭК и ЖКХ Секретариата Кабмина Сергей Косенко и советник МИД Тарас Качка (при согласии).

Фото: протокольное решение

Напомним, ранее Еврокомиссия объявила дату трехсторонних переговоров по газу. Встреча с участием Украины, Европейской комиссии и России пройдет в Брюсселе 21 января.

Отметим, вчера глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, при каких условиях компания может пересмотреть транзитный иск к "Газпрому".