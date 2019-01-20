Во Франции прокомментировали возможное объединение Renault и Nissan

Иллюстративное фото (twitter.com/TKCTL)

По словам Ле Мэра, Франция не рассматривает сценарий объединения автоконцернов

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр опроверг возможное объединение французского автоконцерна Renault и японского Nissan в единую холдинговую корпорацию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

По словам Ле Мэра, французское правительство не рассматривает никакого сценария объединения автоконцернов.

"Этот вопрос сейчас не рассматривается. Сейчас решается вопрос о руководстве Renault. Я считаю, что самое главное иметь устойчивое и стабильное управление в Renault", - заявил он.

Напомним, ранее японские СМИ сообщили, что французская делегация во время посещения японского Токио предложила правительству Японии объединить автоконцерны Renault и Nissan, которые находятся в альянсе. В состав делегации входили директор Агентства государственного участия Мартен Виаль и директор кабинета министра экономики Эмманюэль Мулен.

Ранее, Nissan признал незаконное получение Карлосом Гоном 7,8 млн евро. Нынешние главные исполнительные директора Nissan и Mitsubishi Хирото Саикава и Осаму Масуко не были осведомлены о этих выплатах, несмотря на то, что они, наряду с Гоном, входят в совет директоров СП, которое принадлежит двум компаниям в равных долях.