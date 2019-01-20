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Франция требует от Японии объединить Nissan и Renault

Новости » Транспорт    20.01.2019 - 09:46
Франция требует от Японии объединить Nissan и Renault
Иллюстративное фото (twitter.com/TKCTL)

Японская сторона выступает против такого слияния

Правительство Франции потребовало от Японии провести объединение автоконцерна Renault и японского Nissan, которые находятся в альянсе, в единою холдинговую корпорацию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nikkei

Сообщается, что с таким заявлением выступила французcкая делегация во время посещения Токио на этой неделе. В состав делегации входили директор Агентства государственного участия Мартен Виаль и директор кабинета министра экономики Эмманюэль Мулен.

Также они заявили, что намерены назначить нового председателя совета директоров Nissan  вместо Карлоса Гона, который ранее был арестован. В соответствии с правом договора о партнерстве французский концерн обладает таким правом.

Японская сторона выступает против объединения концерна, та как в этом случае правительство Франции, которое является акционером Renault, сможет получить возможность влияния на их политику. В ближайшее время Renault должны назначить своего нового главу, который обязан занять строгую политику на переговорах. 

Напомним, Nissan признал незаконное получение Карлосом Гоном 7,8 млн евро. Нынешние главные исполнительные директора Nissan и Mitsubishi Хирото Саикава и Осаму Масуко не были осведомлены об этих выплатах, несмотря на то, что они, наряду с Гоном, входят в совет директоров СП, принадлежащего двум компаниям в равных долях.

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