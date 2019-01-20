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У Франції прокоментували можливе об'єднання Renault і Nissan

Новини » Транспорт    20.01.2019 - 22:38
У Франції прокоментували можливе об'єднання Renault і Nissan
Ілюстративне фото (twitter.com/TKCTL)

За словами Ле Мера, Франція не розглядає сценарій об'єднання автоконцернів

Міністр економіки та фінансів Франції Брюно Ле Мер заперечив можливе об'єднання французького автоконцерну Renault і японського Nissan в єдину холдингову корпорацію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

За словами Ле Мера, французькій уряд не розглядає жодного сценарію об'єднання автоконцернів.

"Це питання зараз не розглядається. Наразі вирішується питання про керівництво Renault. Я вважаю, що найголовніше мати стійке та стабільне управління в Renault", - заявив він.

Нагадаємо, раніше японські ЗМІ повідомили, що французька делегація під час відвідин японського Токіо запропонувала уряду Японії об'єднати автоконцерни Renault і Nissan, які знаходяться в альянсі. До складу делегації входили директор Агентства  державної участі Мартен Віаль і директор кабінету міністра економіки Емманюель Мулен.

Раніше, Nissan визнав незаконне отримання Карлосом Гоном 7,8 млн євро. Нинішні головні виконавчі директори Nissan і Mitsubishi Хірото Саикава і Осаму Масуко не були обізнані про ці виплати, незважаючи на те, що вони, поряд з Гоном, входять до ради директорів СП, що належить двом компаніям в рівних частках.

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