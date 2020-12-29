Министр экономики дал прогноз падения ВВП Украины

Падение экономики Украины по итогам 2020 года составит 4,8%. В четвертом квартале реальный валовой внутренний продукт (ВВП) сократится на 3,0%.

Об этом министр экономики Игорь Петрашко сказал во время пресс-конференции, которая транслировалась в Youtube.

"Мы и далее сохраняем макропрогноз, который мы озвучили в апреле - падение на 4,8% по году. И мы сохраняем это и прогноз как базовый", - сказал он.

Петрашко напомнил, что падение в некоторых отраслях экономики началось еще в конце 2019 года. По итогам первого квартала 2020 года ВВП упал на 1,3%, во втором квартале падение ускорилось до 11,4% из-за карантинных ограничений, в третьем квартале падение составило 3,5%.

"И ожидается падение на 3% в четвертом квартале", - добавил он.

Как сообщало РБК-Украина, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, что падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в первом квартале 2021 года составит около 3%. В дальнейшем ситуация улучшится.

Напомним, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины не меняло прогноз падения ВВП в 2020 году. По данным министерства, ожидаемое сокращение на уровне 4,8% выглядит реалистичным.