ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Министр экономики дал прогноз падения ВВП Украины

Киев, Вторник 29 декабря 2020 15:13
Министр экономики дал прогноз падения ВВП Украины
Фото: Игорь Петрашко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Падение экономики Украины по итогам 2020 года составит 4,8%. В четвертом квартале реальный валовой внутренний продукт (ВВП) сократится на 3,0%.

Об этом министр экономики Игорь Петрашко сказал во время пресс-конференции, которая транслировалась в Youtube.

"Мы и далее сохраняем макропрогноз, который мы озвучили в апреле - падение на 4,8% по году. И мы сохраняем это и прогноз как базовый", - сказал он.

Петрашко напомнил, что падение в некоторых отраслях экономики началось еще в конце 2019 года. По итогам первого квартала 2020 года ВВП упал на 1,3%, во втором квартале падение ускорилось до 11,4% из-за карантинных ограничений, в третьем квартале падение составило 3,5%.

"И ожидается падение на 3% в четвертом квартале", - добавил он.

Как сообщало РБК-Украина, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, что падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в первом квартале 2021 года составит около 3%. В дальнейшем ситуация улучшится.

Напомним, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины не меняло прогноз падения ВВП в 2020 году. По данным министерства, ожидаемое сокращение на уровне 4,8% выглядит реалистичным.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Экономика Министерство экономического развития и торговлиВВПэкономика

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь