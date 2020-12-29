Міністр економіки дав прогноз падіння ВВП України

Фото: Ігор Петрашко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Падіння економіки України за підсумками 2020 року становитиме 4,8%. У четвертому кварталі реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) скоротиться на 3,0%.

Про це міністр економіки Ігор Петрашко сказав під час прес-конференції, яка транслювалася в Youtube.

"Ми далі зберігаємо макропрогноз, який ми озвучили у квітні місяці - падіння на 4,8% по року. І ми зберігаємо це й прогноз як базовий", - сказав він.

Петрашко нагадав, що падіння в деяких галузях економіки почалося ще наприкінці 2019 року. За підсумками першого кварталу 2020 року ВВП впав на 1,3%, у другому кварталі падіння прискорилося до 11,4% через карантинні обмеження, у третьому кварталі падіння склало 3,5%.

"І падіння очікується на 3% у четвертому кварталі", - додав він.

Як повідомляло РБК-Україна, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко заявив, що падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України у першому кварталі 2021 року складе близько 3%. Надалі ситуація покращиться.

Нагадаємо, Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України не змінювало прогноз падіння ВВП у 2020 році. За даними міністерства, очікуване скорочення на рівні 4,8% виглядає реалістичним.