Міністр Чехії про вступ України до ЄС: ми маємо доводити, що не покинули Київ

"Ми повинні постійно доводити Україні, що ми їх не кинули, що вони перебувають на правильному шляху і що якщо вони продовжать цей шлях, то досягнуть бажаної мети", - заявив він.

За словами Джорвака, зараз важко передбачити, чи почнуться переговори України про вступ до ЄС до кінця року.

"Українці дуже позитивно підходять до вирішення своїх внутрішніх завдань і виконують їх. Чи будуть вони настільки підготовлені в жовтні, щоб почати переговори про вступ до ЄС у грудні, я зараз сказати не можу", - зазначив міністр, маючи на увазі жовтневий термін, коли Україна має отримати офіційну оцінку свого прогресу в проведенні реформ.

Вступ України до Євросоюзу

Минулого року Україна набула статусу кандидата на членство в Євросоюзі. При цьому перед Києвом поставили низку умов для вступу до блоку.

Україна розраховує розпочати переговори з ЄС щодо вступу до кінця поточного року. Для цього влада впроваджує реформи. За даними видання Reuters, Україна виконала дві із семи умов для переговорів.

Докладніше про шлях України до Євросоюзу можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.