Мэй договорилась с Брюсселем о доступе финкомпаний на рынки после Brexit, - The Times

Фото: Brexit (Max Pixel)

Британии и Евросоюзу предстоит решить еще один сложный вопрос - граница с Ирландией

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заключила сделку с Брюсселем, благодаря которой британские финансовые компании получат доступ к европейским рынкам после выхода из Евросоюза (Brexit). Об этом сообщили источники в британском правительстве, передает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

Собеседник издания утверждает, что британские и европейские переговорщики достигли предварительной договоренности по всем аспектам будущего партнерства в сфере услуг и обмена данными.

В частности, стороны договорились, что ЕС будет гарантировать британским компаниям доступ на европейские рынки до тех пор, пока британское финансовое регулирование будет согласованным с европейскими нормами.

Отмечается, что согласно новому соглашению, ЕС и Великобритания смогут менять финансовые правила или устанавливать новые, но каждый из них должен будет предварительно проконсультироваться с другим партнером.

Если ЕС посчитает, что правила Великобритании больше не эквивалентны его нормам, он может уведомить Британию о намерении отказать в доступе британским фирмам, но это решение можно будет оспорить в арбитраже.

Отмечается, что Британии и Евросоюзу предстоит решить еще одну сложную проблему - граница с Ирландией.

Напомним, британский министр по вопросу Brexit Доминик Рааб рассчитывает, что соглашение с ЕС о выходе Великобритании будет утверждено к 21 ноября.