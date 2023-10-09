Міністр армії США назвала важливу умову для одночасної допомоги Україні та Ізраїлю

Вона наголосила, що американська армія все ще розглядає прохання Ізраїлю щодо військової допомоги.

"Одна річ, яка справді важлива з погляду боєприпасів, зокрема, і нашої здатності підтримувати одночасно і ізраїльтян, і українців - це додаткове фінансування з боку Конгресу", - наголосила Вормут.

Вона уточнила, що додаткове фінансування є необхідним для того, щоб збільшити можливості США з точки зору виробництва боєприпасів та оплачувати їх виготовлення.

"Нам потрібна додаткова підтримка з боку Конгресу. Тому я сподіваюся, що ми скоро побачимо це", - додала чиновник.

Що передувало

Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, бойовики ХАМАС вторглися до ізраїльських населених пунктів і почали вбивати і викрадати мирних жителів та військових. Також Ізраїль масовано обстріляли ракетами.

Після цього ізраїльська Армія оборони почала атакувати територію Сектору Газа.

За даними західних ЗМІ, Ізраїль вже запросив у США керовані бомби та додаткові засоби протиповітряної оборони.

Більш детально про ситуацію в країні можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.