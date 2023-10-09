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Министр армии США назвала важное условие для одновременной помощи Украине и Израилю

Фото: Кристин Вормут, министр армии США (flickr by Association of the United States Army)
Автор: Иван Носальский

Конгрессу Соединенных Штатов Америки необходимо утвердить дополнительное финансирование для того, чтобы страна смогла передавать боеприпасы как Украине, так и Израилю.

Об этом заявила министр армии США Кристин Вормут, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Она подчеркнула, что американская армия все еще рассматривает просьбы Израиля о военной помощи. 

"Одна вещь, которая действительно важна с точки зрения боеприпасов, в частности, и нашей способности поддерживать одновременно и израильтян, и украинцев, - это дополнительное финансирование со стороны Конгресса", - подчеркнула Вормут. 

Она уточнила, что дополнительное финансирование необходимо для того, чтобы увеличить возможности США с точки зрения производства боеприпасов и оплачивать их изготовление. 

"Нам нужна дополнительная поддержка со стороны Конгресса. Поэтому я надеюсь, что мы скоро увидим это", - добавила чиновница. 

Что предшествовало

Напомним, в субботу, 7 октября, боевики ХАМАС вторглись в израильские населенные пункты и начали убивать и похищать мирных жителей и военных. Также Израиль массированно обстреляли ракетами. 

После этого израильская Армия обороны начала атаковать территорию Сектора Газа. 

Согласно данным западных СМИ, Израиль уже запросил у США управляемые бомбы и дополнительные средства противовоздушной обороны.

Более детально о ситуации в стране можете узнать в материале РБК-Украина

 

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