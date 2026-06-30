Міністерство внутрішньої безпеки США повідомило про збиття десятків дронів на ЧС-2026

За словами міністра внутрішньої безпеки США Марквейна Малліна, саме безпілотники наразі є одним із найбільших викликів для організаторів безпеки турніру. Попри значні інвестиції у розвиток дронів, засоби боротьби з ними все ще не встигають за темпами розвитку технологій.

Як зазначає видання, федеральні та місцеві органи влади готувалися до турніру в умовах обмеженого часу. Ситуацію ускладнила тривала пауза у фінансуванні Міністерства внутрішньої безпеки, через що частина програм із розгортання систем протидії безпілотникам була відкладена.

Попри це, під час матчів навколо стадіонів діють суворі обмеження польотів. Федеральне управління цивільної авіації (FAA) заборонило будь-які польоти дронів у визначених зонах над аренами та фан-зонами. За порушення правил операторам загрожують штрафи до 100 тисяч доларів, кримінальна відповідальність і конфіскація безпілотника.

За даними Міністерства внутрішньої безпеки США, лише за перший тиждень турніру федеральні служби зафіксували понад 150 випадків проникнення дронів у закритий повітряний простір, а понад 50 безпілотників уже були вилучені. Найбільше таких інцидентів сталося в Атланті, де зафіксували понад три десятки порушень.

Охорона ЧС-2026

Для охорони турніру США залучили ФБР, Міністерство внутрішньої безпеки, FAA та місцеві правоохоронні органи. Біля стадіонів працюють спеціальні групи, оснащені системами виявлення, відстеження та нейтралізації несанкціонованих безпілотників.

У Politico зазначають, що поштовхом до такого посилення безпеки став стрімкий розвиток безпілотних технологій під час сучасних воєн, зокрема війни Росії проти України.

Американські посадовці визнають, що дешеві комерційні дрони можуть становити серйозну загрозу навіть для масштабних міжнародних спортивних заходів, оскільки їх можна використовувати як для розвідки, так і для атак.