Министерство внутренней безопасности США сообщило о сбитии десятков дронов на ЧМ-2026

По словам министра внутренней безопасности США Марквейна Маллина, именно беспилотники сейчас являются одним из самых больших вызовов для организаторов безопасности турнира. Несмотря на значительные инвестиции в развитие дронов, средства борьбы с ними все еще не успевают за темпами развития технологий.

Как отмечает издание, федеральные и местные власти готовились к турниру в условиях ограниченного времени. Ситуацию осложнила длительная пауза в финансировании Министерства внутренней безопасности, из-за чего часть программ по развертыванию систем противодействия беспилотникам была отложена.

Во время матчей вокруг стадионов действуют строгие ограничения полетов. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) запретило любые полеты дронов в определенных зонах над аренами и фан-зонами. За нарушение правил операторам грозят штрафы до 100 тысяч долларов, уголовная ответственность и конфискация беспилотника.

По данным Министерства внутренней безопасности США, только за первую неделю турнира федеральные службы зафиксировали более 150 случаев проникновения дронов в закрытое воздушное пространство, а более 50 беспилотников уже были изъяты. Больше всего таких инцидентов произошло в Атланте, где зафиксировали более трех десятков нарушений.

Охрана ЧМ-2026

Для охраны турнира США привлекли ФБР, Министерство внутренней безопасности, FAA и местные правоохранительные органы . У стадионов работают специальные группы, оснащенные системами обнаружения, отслеживания и нейтрализации несанкционированных беспилотников.

В Politico отмечают, что толчком к такому усилению безопасности стало стремительное развитие беспилотных технологий во время современных войн, в частности, войны России против Украины.

Американские чиновники признают, что дешевые коммерческие дроны могут представлять серьезную угрозу даже для масштабных международных спортивных мероприятий, поскольку их можно использовать как для разведки, так и для атак.