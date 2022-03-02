Министерство обороны назвало потери российских оккупантов с начала войны против Украины

За шесть дней войны в Украине оккупационные войска понесли большие потери среди личного состава. С начала военных действий погибло более 5840 российских солдат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства обороны.
Кроме того, в министерстве отметили, что Вооруженные силы Украины, территориальная оборона и простые граждане уничтожили большое количество единиц вооружения оккупанта. В частности, враг потерял:
В Минобороны добавили, что потери врага уточняются, подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Напомним, за прошедшие сутки в Харьковской области от действий российских захватчиков погиб 21 человек, еще 112 получили ранения.
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