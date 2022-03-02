ru ua
Чт, 03 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Харьковской области за сутки погибло более 20 человек, 112 - пострадали

Новина українською →
Харьковская область, Среда 02 марта 2022 08:53
В Харьковской области за сутки погибло более 20 человек, 112 - пострадали Фото: в Харькове за сутки погибло 20 человек (facebook.com/MNS.GOV.UA
Автор: Наталья Юрченко

Действия российских оккупантов привели к смерти более 20 человек в Харьковской области. Еще 112 человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Харьковской ОГА Олега Синегубова.

"За сутки пострадали 112 человек, погибли - 21. Данные будут обновляться", - написал он.

Синегубов добавил, что за прошедшие сутки враг постоянно атаковал Харьков и область. Ночью состоялась бомбардировка самолетами СУ-25-позиций Чугуева (Башкировка и аэродром), Харькова (ТЭЦ 5, танкового училища на Полтавском шляхе и общежития на Клочковской). Последствия ликвидируются. Кроме того, происходит детонация снарядов.

Территориальная оборона ВСУ и полиция вступают в бои с диверсионными группами. Одна из них при попытке выйти из города атаковала военный госпиталь. Все ДРГ ликвидированы. Также уничтожен вражеский самолет, пилот которого после катапультирования застрелился.

"Во второй половине суток северо-восточные и северные сектора города были атакованы механизированными подразделениями врага. Все атаки отбиты, российский враг понес значительные потери, только техники более 40 единиц, позиции удержаны", - заявил председатель ОГА.

Напомним, вечером 1 марта захватчики во время авианалета на Харьков использовали стратегический бомбардировщик Ту-22М3.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину Война России против Украины
NEWS
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Обратной дороги нет. Что ждет Украину после разрыва с энергосистемой РФ и Беларуси
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Обратной дороги нет. Что ждет Украину после разрыва с энергосистемой РФ и Беларуси