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Міністерство оборони назвало втрати російських окупантів з початку війни проти України

Автор: Наталія Юрченко

За шість днів війни в Україні окупаційні війська зазнали великих втрат серед особового складу. З початку воєнних дій загинуло понад 5840 російських солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства оборони.

Крім того, в міністерстві зазначили, що Збройні сили України, територіальна оборона та прості громадяни знищили велику кількість одиниць озброєння окупанта. Зокрема, ворог втратив:

  • танки - до 211;
  • бойові броньовані машини - 862;
  • артилерійські системи - 85;
  • РСЗВ - 40;
  • засоби ППО - 9;
  • літаки - 30;
  • гелікоптери - 31;
  • автомобільна техніка - 355;
  • легкі швидкісні катери - 2;
  • цистерни з ППМ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

В Міноборони додали, що втрати ворога уточнюються, підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Нагадаємо, минулої доби в Харківській області від дій російських загарбників загинула 21 особа, ще 112 отримали поранення.

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