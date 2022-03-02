Міністерство оборони назвало втрати російських окупантів з початку війни проти України

За шість днів війни в Україні окупаційні війська зазнали великих втрат серед особового складу. З початку воєнних дій загинуло понад 5840 російських солдатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства оборони.
Крім того, в міністерстві зазначили, що Збройні сили України, територіальна оборона та прості громадяни знищили велику кількість одиниць озброєння окупанта. Зокрема, ворог втратив:
В Міноборони додали, що втрати ворога уточнюються, підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Нагадаємо, минулої доби в Харківській області від дій російських загарбників загинула 21 особа, ще 112 отримали поранення.
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