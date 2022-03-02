Министерство обороны назвало потери российских оккупантов с начала войны против Украины
За шесть дней войны в Украине оккупационные войска понесли большие потери среди личного состава. С начала военных действий погибло более 5840 российских солдат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства обороны.
Кроме того, в министерстве отметили, что Вооруженные силы Украины, территориальная оборона и простые граждане уничтожили большое количество единиц вооружения оккупанта. В частности, враг потерял:
- танки - до 211;
- боевые бронированные машины - 862;
- артиллерийские системы - 85;
- РСЗО - 40;
- средства ПВО - 9;
- самолеты - 30;
- вертолеты - 31;
- автомобильная техника - 355;
- легкие скоростные катера - 2;
- цистерны с ППМ - 60;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 3.
В Минобороны добавили, что потери врага уточняются, подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Напомним, за прошедшие сутки в Харьковской области от действий российских захватчиков погиб 21 человек, еще 112 получили ранения.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.