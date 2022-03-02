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Министерство обороны назвало потери российских оккупантов с начала войны против Украины

Новина українською →
Украина, Среда 02 марта 2022 09:48
Министерство обороны назвало потери российских оккупантов с начала войны против Украины Фото: с начала в Украине погибло 5840 российских оккупантов (t.me/zsuwar)
Автор: Наталья Юрченко

За шесть дней войны в Украине оккупационные войска понесли большие потери среди личного состава. С начала военных действий погибло более 5840 российских солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства обороны.

Кроме того, в министерстве отметили, что Вооруженные силы Украины, территориальная оборона и простые граждане уничтожили большое количество единиц вооружения оккупанта. В частности, враг потерял:

  • танки - до 211;
  • боевые бронированные машины - 862;
  • артиллерийские системы - 85;
  • РСЗО - 40;
  • средства ПВО - 9;
  • самолеты - 30;
  • вертолеты - 31;
  • автомобильная техника - 355;
  • легкие скоростные катера - 2;
  • цистерны с ППМ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 3.

В Минобороны добавили, что потери врага уточняются, подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Напомним, за прошедшие сутки в Харьковской области от действий российских захватчиков погиб 21 человек, еще 112 получили ранения.

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