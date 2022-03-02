Міністерство оборони назвало втрати російських окупантів з початку війни проти України
Фото: з початку в Україні загинуло 5840 російських окупантів (t.me/zsuwar)
За шість днів війни в Україні окупаційні війська зазнали великих втрат серед особового складу. З початку воєнних дій загинуло понад 5840 російських солдатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства оборони.
Крім того, в міністерстві зазначили, що Збройні сили України, територіальна оборона та прості громадяни знищили велику кількість одиниць озброєння окупанта. Зокрема, ворог втратив:
- танки - до 211;
- бойові броньовані машини - 862;
- артилерійські системи - 85;
- РСЗВ - 40;
- засоби ППО - 9;
- літаки - 30;
- гелікоптери - 31;
- автомобільна техніка - 355;
- легкі швидкісні катери - 2;
- цистерни з ППМ - 60;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.
В Міноборони додали, що втрати ворога уточнюються, підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Нагадаємо, минулої доби в Харківській області від дій російських загарбників загинула 21 особа, ще 112 отримали поранення.
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