"Міністерство єдності". Зеленський анонсував запуск інституції для українців за кордоном

Глава держави зазначив, що українці є у всіх частинах світу та в більшості держав. Тому необхідно модернізувати державні інституції, щоб вони відповідали завданням єднання всіх українців навколо України.

Тому, за його словами, необхідно посилити інституційну присутність у країнах-партнерах. Це буде зроблено двома шляхами. Зокрема, ухвалено рішення про відкриття нових консульств за кордоном, у тому числі в Польщі, Німеччині, Болгарії, Італії, Чехії, Словаччині та Франції.

"Водночас і разом зі звичною роботою через систему МЗС України, про це говорили з прем'єр-міністром (Денисом Шмигалем - ред.), готуємо запуск нової інституції, яка забезпечить достатню силу глобальної української єдності ", - розповів глава держави.

Сфера діяльності такої інституції охоплюватиме:

українців у різних країнах та їх зв'язки з Україною;

захист спільних інтересів українців як нації

"Фактично, це має бути міністерство української єдності та протидії російським впливам на українців. Насамперед, за кордоном", - уточнив Зеленський.

Він звернув увагу, що Росія використовує за кордоном пропагандистський ресурс, щоб вплинути, зокрема, на українців.

Як зазначив Зеленський, освітні, культурні та інформаційні потреби українців потребують більшої активності від держави. При цьому одна лише система Міністерства закордонних справ з цим не впорається.

"Потрібна інституція, яка вестиме інші державні установи до певних цілей. Найближчим часом представимо всі деталі", - додав президент.