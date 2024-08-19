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"Министерство единства". Зеленский анонсировал запуск института для украинцев за границей

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украина запустит институт, который должен будет обеспечить единство украинцев за границей и противодействие российской пропаганде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского на на совещании руководителей заграничных дипломатических учреждений Украины.

Глава государства отметил, что украинцы есть во всех частях мира и в большинстве государств. Поэтому необходимо модернизировать государственные институты, чтобы они соответствовали задаче единения всех украинцев вокруг Украины.     

Поэтому, по его словам, необходимо усилить институционное присутствие в странах-партнерах. Это будет сделано двумя путями. В частности, приняты решения об открытии новых консульств за границей, в том числе в Польше, Германии, Болгарии, Италии, Чехии, Словакии и Франции. 

"Вместе с этим и вместе с привычной работой через систему МИД Украины, об этом говорили с премьер-министром (Денисом Шмыгалем - ред.), готовим запуск нового института, который обеспечит достаточную силу глобального украинского единства", - рассказал глава государства. 

Сфера деятельности такого института будет охватывать:

  • украинцев в разных странах и их связи с Украиной;
  • защита общих интересов украинцев как нации.

"Фактически, это должно быть министерство украинского единства и противодействия российским влияниям на украинцев. Прежде всего, за границей", - уточнил Зеленский. 

Он обратил внимание, что Россия использует за границей пропагандистский ресурс, чтобы повлиять, в частности, на украинцев. 

Как отметил Зеленский, образовательные, культурные и информационные нужды украинцев требуют большей активности от государства. При этом одна только система Министерства иностранных дел с этим не справится. 

"Нужен институт, который будет вести другие государственные учреждения к определенным целям. В ближайшее время представим все детали", - добавил президент. 

Напомним, последнее время европейские страны ужесточают правила предоставления помощи украинским беженцам. Более детально об этом - в материале РБК-Украина.

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Владимир ЗеленскийМИД Украины