"Міністерство єдності" може зʼявитися вже восени, - Зеленський

Він заявив, що Міністерству закордонних справ не вистачає ресурсів для підтримки 7,5 мільйонів українців, які перебувають за кордоном.

Зеленський також додав, що якщо не вивести з тіні платників податків, Україна зіткнеться із серйозними викликами після війни.

"Нам потрібно повернути доросле населення, дітей до України. Нам потрібно прийняти рішення восени", - підкреслив він.