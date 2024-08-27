"Министерство единства" может появиться уже осенью, - Зеленский

Институт, который должен обеспечить единство граждан Украины за рубежом, может появиться уже осенью этого года.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции, сообщает РБК-Украина.
Он заявил, что Министерству иностранных дел не хватает ресурсов для поддержки 7,5 миллиона украинцев, которые находятся за рубежом.
Зеленский также добавил, что если не вывести из тени налогоплательщиков, Украина столкнется с серьезными вызовами после войны.
"Нам нужно вернуть взрослое население, детей в Украину. Нам нужно принять решение осенью", - подчеркнул он.
На прошлой неделе президент Владимир Зеленский анонсировал создание "Министерства единства", которое должно обеспечить единство украинцев за границей и противодействие российской пропаганде.
Сфера деятельности такой институции будет охватывать украинцев в разных странах и их связи с Украиной и защиту общих интересов украинцев как нации.
Зеленский отметил, что для удовлетворения образовательных, культурных и информационных потребностей украинцев требуется активное участие государства. Однако, усилий только Министерства иностранных дел для этого недостаточно.
В последнее время европейские страны ужесточают правила оказания помощи украинским беженцам. Более подробно об этом – в материале РБК-Украина.
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