ru ua
Ср, 27 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

В Министерстве спорта вручили награды специалистам киевского футбола

Новина українською →
Киъв, Среда 27 октября 2021 20:02
В Министерстве спорта вручили награды специалистам киевского футбола Фото: в Министерстве спорта вручили награды специалистам киевского футбола (ffk.kiev.ua)
Автор: Артем Горовенко

Министерство молодежи и спорта Украины вручило государственные награды и ведомственные знаки отличия футбольному активу города по случаю 110-годовщины киевского футбола.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Ассоциации футбола г. Киева.

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт, вручая государственные награды, выразил уверенность в том, что новое поколение футбольной семьи города Киева и в дальнейшем будет достойно представлять футбол столицы Украины как во всеукраинских, так и международных соревнованиях.

Он также отметил, что более 120 специалистов киевского футбола наградами государственных и местных органов власти, общественных организаций - это признание их вклада и в целом Ассоциации футбола города Киева в развитие отечественного футбола.

Участников собрания также поздравили и вручили ведомственные награды председатель Киевского отделения НОК Украины в г. Киеве Павел Костенко, первый проректор КНУФВС Мирослав Дутчак, председатель ЦР ФСО "Динамо" Виктор Корж и исполняющий обязанности начальника Управления по физическому воспитанию и спорту Минобороны Украины Григорий Сухорада.

В Министерстве спорта вручили награды специалистам киевского футбола

Вручение наград специалистам киевского футбола (фото: ffk.kiev.ua)

Полный перечень наград представлено на сайте ассоциации.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство молодежи и спорта Футбол
NEWS
"Красную" зону могут расширить. Кузин назвал два пути борьбы с COVID
"Красную" зону могут расширить. Кузин назвал два пути борьбы с COVID
DAILY
Посол Израиля Михаил Бродский: Мы начнем переговоры о ЗСТ в сфере услуг
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Посол Израиля Михаил Бродский: Мы начнем переговоры о ЗСТ в сфере услуг