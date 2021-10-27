В Министерстве спорта вручили награды специалистам киевского футбола

Министерство молодежи и спорта Украины вручило государственные награды и ведомственные знаки отличия футбольному активу города по случаю 110-годовщины киевского футбола.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Ассоциации футбола г. Киева.

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт, вручая государственные награды, выразил уверенность в том, что новое поколение футбольной семьи города Киева и в дальнейшем будет достойно представлять футбол столицы Украины как во всеукраинских, так и международных соревнованиях.

Он также отметил, что более 120 специалистов киевского футбола наградами государственных и местных органов власти, общественных организаций - это признание их вклада и в целом Ассоциации футбола города Киева в развитие отечественного футбола.

Участников собрания также поздравили и вручили ведомственные награды председатель Киевского отделения НОК Украины в г. Киеве Павел Костенко, первый проректор КНУФВС Мирослав Дутчак, председатель ЦР ФСО "Динамо" Виктор Корж и исполняющий обязанности начальника Управления по физическому воспитанию и спорту Минобороны Украины Григорий Сухорада.

Вручение наград специалистам киевского футбола (фото: ffk.kiev.ua)

Полный перечень наград представлено на сайте ассоциации.