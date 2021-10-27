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У Міністерстві спорту вручили нагороди фахівцям київського футболу

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Киъв, Середа 27 жовтня 2021 20:02
У Міністерстві спорту вручили нагороди фахівцям київського футболу Фото: у Міністерстві спорту вручили нагороди фахівцям київського футболу (ffk.kiev.ua)
Автор: Артем Горовенко

Міністерство молоді та спорту України вручило державні нагороди та відомчі відзнаки футбольному активу міста з нагоди 110-річниці Київського футболу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Асоціації футболу м. Києва.

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт, вручаючи державні нагороди, висловив впевненість в тому, що нове покоління футбольної родини міста Києва і надалі буде гідно представляти футбол столиці України як у всеукраїнських, так і міжнародних змаганнях.

Він також зазначив, що відзначення понад 120 фахівців київського футболу нагородами державних та місцевих органів влади, громадських організацій - це визнання їх внеску та в цілому Асоціації футболу міста Києва у розвиток вітчизняного футболу.

Учасників зібрання також привітали та вручили відомчі нагороди голова Київського відділення НОК України у м. Києві Павло Костенко, перший проректор КНУФВС Мирослав Дутчак, голова ЦР ФСТ "Динамо" Віктор Корж та виконуючий обов’язки начальника Управління з фізичного виховання і спорту Міноборони України Григорій Сухорада.

У Міністерстві спорту вручили нагороди фахівцям київського футболу

Вручення нагород фахівцям київського футболу (фото: ffk.kiev.ua)

Повний перелік нагород представлено на сайті асоціації.

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Міністерство молоді та спорту Футбол
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