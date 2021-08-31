Министерства, NASA и Всемирный банк: сегодняшняя повестка дня Украины в Вашингтоне

Президент Владимир Зеленский и украинская делегация начали рабочий визит в Вашингтон. Сегодня на повестке дня ряд визитов, встреч и подписание документов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря президента Сергея Никифорова.
По словам Никифорова, сегодня запланированы встречи и подписание стратегических документов в:
"Также Зеленский примет участие в чествовании памяти жертв Голодомора, презентует план трансформации Украины и совместно с первой леди представит украинский аудиогид в усадьбе-музее Джорджа Вашингтона", - добавил пресс-секретарь.
Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский сегодня встретится с министром обороны США.