Міністерства, NASA та Світовий банк: сьогоднішній порядок денний України у Вашингтоні

Президент Володимир Зеленський та українська делегація розпочали робочий візит до Вашингтону. Сьогодні на порядку денному низка візитів, зустрічей та підписання документів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря президента Сергія Никифорова.
За словами Никифорова, сьогодні заплановано зустрічі та підписання стратегічних документів у:
"Також Зеленський візьме участь у вшанування пам'яті жертв Голодомору, презентує план трансформації України та спільно з першою леді представить український аудіогід в садибі-музеї Джорджа Вашингтона", - додав прес-секретар.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський сьогодні зустрінеться з міністром оборони США.