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Міністерства, NASA та Світовий банк: сьогоднішній порядок денний України у Вашингтоні

Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський та українська делегація розпочали робочий візит до Вашингтону. Сьогодні на порядку денному низка візитів, зустрічей та підписання документів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря президента Сергія Никифорова.

Що сьогодні відбуватиметься у Вашингтоні

За словами Никифорова, сьогодні заплановано зустрічі та підписання стратегічних документів у:

  • Міністерстві енергетики США;
  • Міністерстві оборони США;
  • Державному департаменті США;
  • Світовому банку;
  • космічному агентстві NASA.

"Також Зеленський візьме участь у вшанування пам'яті жертв Голодомору, презентує план трансформації України та спільно з першою леді представить український аудіогід в садибі-музеї Джорджа Вашингтона", - додав прес-секретар.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський сьогодні зустрінеться з міністром оборони США.

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