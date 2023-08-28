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Міністерка торгівлі США прибула з візитом до Китаю

Фото: міністерка торгівлі США Джина Раймондо (wikipedia)
Автор: Антон Малиновський

Міністерка торгівлі США Джина Раймондо прибула до Китаю, щоб стимулювати співпрацю країн в сферах торгівлі та туризму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Під час чотириденного візиту вона має зустрітись з представником міністерства торгівлі Китаю Лінь Фенем та іншими офіційними особами.

На початку цього року відносини між США та Китаєм перебували на найнижчому за десятиліття рівні. Однак з початком літа країни почали проводити зустрічі на найвищому рівні, щоби налагодити комунікацію. Так, Китай відвідали держсекретар США Ентоні Блінкен та міністер фінансів США Джанет Йеллен.

Напередодні візиту Раймондо повідомлялось також, що країни планують з вересня збільшити кількість авіарейсів між ними вдвічі.

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