Міністерка торгівлі США прибула з візитом до Китаю

Під час чотириденного візиту вона має зустрітись з представником міністерства торгівлі Китаю Лінь Фенем та іншими офіційними особами.

На початку цього року відносини між США та Китаєм перебували на найнижчому за десятиліття рівні. Однак з початком літа країни почали проводити зустрічі на найвищому рівні, щоби налагодити комунікацію. Так, Китай відвідали держсекретар США Ентоні Блінкен та міністер фінансів США Джанет Йеллен.

Напередодні візиту Раймондо повідомлялось також, що країни планують з вересня збільшити кількість авіарейсів між ними вдвічі.

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